«Armastage või vihake teda!» Meghan Markle plaanib naasta näitlemise juurde

Vaatajanumbrid on näidanud, et USA sari «Suits» («Pintsaklipslased») on figureerinud juba kolmandat nädalat järjest Netflixis esikohal.

Meghan osales sarja 108 osas, kuid ta otsustas enne prints Harryga abiellumist näitlemisega lõpparve teha ja sarjast lahkuda. Pärast Briti kuningaperest taandumist keskendus Meghan taskuhäälingutele ja heategevusorganisatsioonidele ning tundus, et näitlemine on jäänud täielikult minevikku.

Tundub aga, et asjalood on muutunud tänu sarja vaatajanumbritele. «Meghan on kahtlemata selle sarja liikumapanev jõud,» ütles WME agentuuri vanemjuht. «Armastage või vihake teda, aga inimestel ei saa temast küllalt. Tema nõustajad WMEs on täiesti teadlikud, et ta saab nüüd esmaklassiliste staaridega võrdest palka iga filmi või teleprojekti eest, milles ta kaasa teeb. Ta võib-olla ei taha kahe lapse kõrvalt kaamera ette tagasi tulla, kuid kas nad saavad endale lubada niivõrd heast pakkumisest keeldumist?»