Tallinna tänavad on viimasel ajal täitunud ründavate herilastega, kes tõstatavad inimestes küsimuse: mis on juhtunud, et neid ka linnaruumis viimasel ajal eriti palju on? «Inimesed on unustanud varasematel aastatel kogetu ja imestavad, kuidas äkki herilasi väga palju on,» selgitab entomoloog Villu Soon.