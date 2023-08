Mõni päev tagasi Arnold Oksmaa TikToki lehele postitatud südamlikku videoklippi on vaadatud juba üle 130 000 korra. «See toimus Vilde tee lähedal, kui tulin Maximast töölt. Otsustasin aidata seda robotit, see oli ulmeliselt raske,» räägib Arnold.

«Kui raske see on, ma ei tea...» muretseb Arnold TikTokki postitatud videos enne robotile appi tõttamist. Siiski saab ta roboti tõstmisega hakkama ja robot jätkab teekonda omal jõul. «Elupäästja! Robotid on meie maailmas!» rõõmustab Arnold, kes siis taamal politseibussi märkab ja seejärel hetkeks kohkub.