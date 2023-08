ÜLE SAJA EURO TUULDE ⟩ Bolt Drive'i kaubikut kasutanud tallinlanna: avastasin mitu päeva pärast sõitu, et raha ikka tiksub kontolt maha

«Võti jäi autosse ja lõpetasin sõidu – buss korras, kõik korras. Kontrollisin, et uksed lukus – olid. Sõit sai lõpetatud. Vähemalt enda arvates...» Tallinlanna Margit kasutas suuremate asjade vedamiseks Bolt Drive'i kaubikut, kuid paar päeva hiljem ootas teda ebameeldiv üllatus: «Ehmusin, et mis toimub? Võtsin Boldi äpi lahti ja vaatasin, et oi-oi, bussirent on mul kestnud juba 72 tundi!»