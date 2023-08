KLÕPS ⟩ «See pole nali, see on ahistamine.» Zuzu Izmailova solvus bussijuhi kohatu kommentaari peale

Poliitik Zuzu Izmailova jagas Facebookis ebameeldivat olukorda, mis leidis aset eelmisel nädalal Paides kohalikku bussi oodates, et paari peatuse kaugusele Paide Vallimäele sõita.

«16.30 paiku buss tuligi ja peatus just nii, et jäin esiukse juurde, kuid esiuksed ei avanenud. Tundus küll veider, aga mis siis ikka, liikusin keskmisest uksest peale ja juhi kabiini juurde, et piletit osta,» kirjeldab Zuzu juhtunu algust.

Seejärel avaldas ta soovi osta pilet. «Ütlesin bussijuhile, et soovin paar peatust sõita ja maksta pileti eest. Bussijuht küsis vastu, et kas nii väga tahan maksta. Vastasin, et kui te pileteid müüte, siis jah. Tema vastu, et kui ma väga maksta tahan, et tuleksin siis õhtul läbi ja saan ära maksta. Selle jutu peale pöörasin ringi ja läksin istusin bussi keskmisse ossa,» kirjutab ta.

«Veidi aja pärast, kui olime Paide keskväljakuni jõudnud, läksin uuesti bussijuhi juurde ja uurisin, et kuhu kohta ma täpsemalt tulema peaks õhtul, et ära maksta saaks. Bussijuht oli nii üllatunud, et võttis lausa päikseprillid eest. Samal hetkel pildistasin teda. Siis hakkas mees pabistama, et ta olla ju vaid nalja teinud. Vastasin, et see pole nali, see on ahistamine, ja astusin bussist välja,» räägib Zuzu ning postitab kõigile avalikult pildi kõnealusest bussijuhist.

Esmasel postituse avaldamisel ei olnud Zuzu bussijuhi näole ATKO logosid pannud, kuid hiljem kattis ta veebipolitseiniku soovitusel bussijuhi näo viimase lähedaste kaitseks.