«Kedagi ju valves pole seal, ainult silt pandud!» Coopi toidupoed on üles seadnud veiniautomaadid, kust tundub, et saab alkoholi proovida igaüks. Coopi sõnul ei ole probleeme tekkinud ja järgitakse kõiki seadusi. Vaata videost, kui lihtsasti ligipääsetav süsteem tegelikult on!