ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Tuhkatriinumäng. Kuidas "võlur" Jeltsin väikese Putini kõrvitsast tõlla tegi.

Putin on ühes intervjuus rääkinud, et ta oli oma kvartalis "mitteformaalne liider, kellel oli kohtuniku taoline staatus."

Põhikooli lõpus õppis Volodja juba neljadele-viitele ning temast sai rühmanõukogu esimees, ta on ise meenutanud, et tahtis saada meremeheks, lenduriks või luurajaks. Enda väitel pakkus ta oma kaastööd KGB-le juba üheksanda klassi alguses – Leningradi valitsuse peakorteris.

Kes on Putini vastu, on nats

Ajakirjas "Vikerkaar" avaldatud intervjuus Ivan Krasteviga mainib Krastev:" Kui sa oled olnud 20 aastat autoritaarses riigis võimul, siis keegi ei julge sulle enam vastu rääkida. Sa oled kehtestanud süsteemi, sa oled ise saanud selleks süsteemiks ja sa ei suuda ette kujutada, et kogu maa seda ei peegeldagi. Samuti ei suuda sa ette kujutada, et kellestki võiks saada sinu adekvaatne järglane. Seega pead sa lahendama kõik probleemid ise, seni kui veel elus oled. Putini jaoks on Venemaa juba ammu lakanud olemast tavalises mõttes riik; see on teatav ajalooline, tuhande aasta vanune keha.