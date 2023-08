MART RAUDSAAR ⟩ Kas suremegi rahvusena välja?

Alati on niisuguste uuringute puhul neid, keda see häirib ning keda häirib ainuüksi fakt, et uuringufirma nende poole pöördub. See on täiesti loomulik. Ja kui neist keegi räägib avalikkuses uuringu ebaeetilisusest, siis tuleks täpsemalt uurida, mida silmas peetakse. Kas küsimustik on halvasti koostatud? Kas küsitleja on olnud lugupidamatu? Kas vastaja andmed lekivad kuidagi avalikkusesse? See, kui küsitlus olemuslikult kellelegi ei meeldi, ei võrdu veel küsitluse ebaeetilisusega.

Neljandaks, mitmed ajakirjanikud on avalikkuses üritanud luua muljet, et Pere Sihtkapitali seos Isamaaga muudab uuringu kuidagi a priori nurjatuks, kuna võib eksisteerida poliitsurve. Tahaks teada, milles see surve täpselt seisneb ja milles väljendub? Minu meelest teeb Pere Sihtkapital väga tänuväärset tööd, mida – nagu ütlesin loo alguses – peaks tegelikult rahastama ja tegema Eesti riik. Et meil leidub veel poliitikuid, kes soovivad Eesti rahva jätkumist ja kasvamist, on minu meelest samuti väga kiiduväärt. Kas Eesti rahva väljasuremise pärast muretsemine on muutunud korraga kriminaalseks? Kas keegi seletaks mulle, kuidas me oleme niisuguse võltshäbi alla mattunud?

Ka ei ole ma näinud kusagilt otsast, et lastetust kui sellist oleks meil stigmatiseeritud ehk halvustatud. Demokraatlikus ühiskonnas on igaühe õigus otsustada, kas ta tahab lapsi või mitte. Kuid samuti on demokraatlikus riigis õigus uurida, kas ja kuidas saab ühiskond laste saamist soodustada. Praegu jääb mulle reaktsioone vaadates mulje, et me liigume tagasi autoritaarse/totalitaarse riigi poole, kus sotsioloogilised uuringud on põlu all.

Jah, Raul Eamets oleks pidanud ära ootama TÜ eetikakomitee otsuse, kuid see on ka kõik. Kuid juba näen, kuidas nõutakse Raul Eametsa tühistamist. Niisugune hungveipinglik tühistamine peab meie ühiskonnas lõppema, kui soovime jõuda ka järgmisesse sajandisse.