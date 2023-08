Jäärale võib jõuda kohale midagi olulist seoses tema lapse, romantilise suhte või loominguga. Elu näitab, et midagi tema suhtumises või tegevuses peab nüüd muutuma. Võivad kaasneda ka ootamatud sündmused, mis tekitavad ebastabiilsust. Kõik on selleks, et Jäär võtaks ette uue kursi ja loobuks vanast. Küsimus on milleski sellises, mis on Jäärale eriti südamelähedane ning tema rõõmu allikas siin elus. Kas sa pöörad oma elus piisavalt tähelepanu sellele, mis sind tegelikult õnnelikuks teeb?