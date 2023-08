«Jaa, ülilahe on,» kiidavad Eesti hihopi festivalile tulnud neiud, kes külastavad seda juba kolmandat aastat. Kohale on nad tulnud kuulama kõiki artiste, kuid toovad eraldi välja nii villemdrillemi kui ka 5MIINUSE.

Lisaks leidis Kristina fännide hulgast ka neiu, kes tuli sinna valge T-särgiga, et see festivali lõpuks täis saaks kirjutatud, ning suurima Merilin Mälgu fänni, kellel muuhulgas on oma traktor.