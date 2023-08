FOTOD ⟩ Esimesed The Weekndi fännid ootavad juba Lauluväljaku väravate taga

Juba täna, 12. augustil esineb Tallinna Lauluväljakul hetke üks kuumimaid artiste, The Weeknd. Kauaoodatud üritusele on kohale tulemas mitukümmend tuhat külastajat ning suurimad fännid juba teavad, et hea koha tagamiseks on vaja varakult kohal olla.

Niisiis seadsidki suurimad fännid end juba laupäeva hommikul väravate taha mugavalt sisse. «Rahvast tuleb aina juurde ja suur ootusärevus on sees ning meeleolu on kõigil laes. Oodatakse pingsalt, millal väravad avatakse,» jagab kohapeal olev Kertu Riin, kes oli end varakult kohale ajanud, et saada lava ees parimad kohad.

Esimesed The Weekndi fännid olid väravate taga juba kell 10 hommikul. Foto: Erakogu

Elu24 lugeja Moniq jagas pilti sündmuspaigalt. «Meeleolu on hea ja oleme väga elevil. Hetkel veel rahulik, aga vaikselt inimesi koguneb,» jagab ta.

The Weekndi fännid Lauluväljaku väravate taga. Foto: Erakogu

Tallinna Lauluväljak avab väravad 12. augustil kell 16.00, Mere-ala avatakse juba kell 14.00. Sissepääs on Mere, Mäe ja Oru väravatest. Pääsu kontserdile tagab pilet, mille olemasolu kontrollitakse väravas. Kui näitad piletit telefonist, tuleb tagada, et telefoniekraani heledus oleks seadistatud maksimumi peale ja telefoniekraan oleks terve.

Kuivõrd tegemist on väga suure üritusega, siis palutakse külastajatel kohale tulla ajavaruga. Tähtis on endale ka meelde tuletada, mida tohib ja mida ei tohi kaasa võtta.