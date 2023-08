EHHF-il ehk Eesti Hip Hop Festivalil, kus astus üles mitmeid tuntuid Eesti artiste, leidis tee lavale ka räppar Säm. Noore artisti esinemisega kaasnes aga midagi, mis on siiani olnud viimasel ajal «trendiks» välismaal. Nimelt visati räpparile esinemise ajal lavale telefon.

«See oli ka minu jaoks hämmastav, seal laval tõmbas see eriti šokiseisundisse korraks, et okei, mis juhtus, põmmdi vastu nägu ja see telefon kukkus mingi 3 meetrit maha. Õnneks minu nägu jäi terveks, loodetavasti,» kommenteerib Säm juhtunut.