FOTO ⟩ Suunamudijad Sofia Matvejev ja Aleksander Murutar abiellusid, pulmapäeval tehti ka südamlik visiit haiglasse

«Meie päev,» on paar kirjutanud Instagrami lisatud kauni pulmapildi juurde.

Eelmise aasta jaanuari keskel teatasid verinoored suunamudijad Sofia Matvejev ja Aleksander Murutar, et saavad lapsevanemateks. Paari pojake nägi ilmavalgust eelmisel aastal 8. augustil.

Noored on suhtes olnud juba üle viie aasta. Aleksandri ema on tuntud kirjanik Kati Murutar (alates 2020. aastast tuntud kui Kati Saara Borodina), kes on juba mitmekordne vanaema.