UNUSTAGE SHAKESPEARE ⟩ Romeo ja Julia teksti lugemine täismahus on Floridas keelatud

Shakespeare'i näidendi lugemine täismahus pole enam Florida osariigis lubatud. Otsust on põhjendatud sellega, et näidendis on liiga palju seksuaalset sisu, mis ei ole noortele õpilastele sobiv. «Kool saab vältida rassilist või seksuaalset sisu,» kommenteerib koolipiirkonna pressiesindaja.