BLONDIININALI ELUST ENESEST? ⟩ Telefoniga autoroolis lobisev naine ei lasknud kiirabi mööda

Kiirabi. Foto on illustratiivne. Foto: Jürgen Puistaja

Politsei: tuleks hoida tee paremasse äärde

Politseileitnant Argo Arukase ütleb, et nii linnas kui maal tuleks sõidukitel võimalusel hoida tee paremasse äärde, et alarmsõidukile jääks ruum edasi liikumiseks. «Maanteel ei ole soovitatav sõita tee andmiseks teepeenrale. See võib pilduda alarmsõiduki tuuleklaasile liiva või kive ning segada alarmsõiduki roolis oleva inimese vaatevälja,» ütleb Arukase.

«Seetõttu tuleks jääda sõidukiga teekattele või kasutada võimalusel alarmsõiduki mööda laskmiseks bussitaskuid. Linnas asuvatel 2+2 teedel on mõistlik hoida alarmsõidukit nähes esimesse sõiduritta, sest siis saab alarmsõiduk kasutada teist rida sõidukitest möödumiseks ja edasi liikumiseks. Maanteel võiks juht anda suunatulega märku, kui ta on alarmsõidukit märganud ja kavatseb alarmsõidukile teed anda,» selgitab politsei esindaja.

Politseiauto Foto: Taavi Sepp

Arukase räägib, et tee andmise kohustus tuleneb liiklusseadusest, kus on kirjas, et liikleja peab andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või ilma, ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile. Samuti tuleb teed anda teel töötavale sisselülitatud kollase vilkuriga sõidukile ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile.