Festivali We Love the 90s esimese päeva vaieldamatud staarid olid neli Eesti muusika legendi: Smilers, Koit Toome, Terminaator ja 2 Quick.

Sarnaselt Smilersi solistile Hendrik Sal-Sallerile ei pea Koit Toome end vaatamata pikale ja edukale karjäärile legendiks. «Aga mul on suur au olla selliste bändidega ühel laval,» tõdes Toome festivali We Love the 90s lava taga.