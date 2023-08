IKKA ELUS ⟩ 14-aastane netisensatsioon «tõusis surnuist»: need 24 tundi on olnud väga traumeerivad

«Ei ole sõnu, et väljendada meie talumatut ja kirjeldamatut valu. Selline tagajärg on täiesti ootamatu ja oleme kõik šokis,» kirjutati Lil Tay ametlikule Instagrami kontole, mida jälgib üle kolme miljoni fänni, kolmapäeval, 9. augustil. Postituses avaldati, et Lil Tay, kes oli viimati ühismeedias aktiivne 2018. aastal, ja tema vend Jason on surnud.

Lil Tay surmast kirjutas enamik välismaistest meediaväljaannetest, sealhulgas The Times, Variety ja The Guardian. Elu24 vahendas neljapäeval, et Lil Tay isa uudist ei kinnitanud ja tüdruku endine mänedžer seadis surmateate kahtluse alla. Ühismeedia kihas teooriatest, et vanemad on oma tütre surmas ise süüdi ja liikusid ka jutud, et kunagine netisensatsioon ei olegi surnud.

Pea terve päev hiljem on selgunud, et Lil Tay ongi elus.

Netisensatsioon Lil Tay väitis pärast «surnuist tõusmist», et tema Instagrami kontosse häkiti sisse. Seda kasutati raputava valeinfo edastamiseks, et tema ja ta vend on surnud, vahendab TMZ.

Perekond edastas TMZ-le Tay avalduse: «Ma tahan selgeks teha, et mina ja mu vend oleme elus ja hea tervise juures, kuid ma olen täiesti murtud ning mul on raske leida õigeid sõnu. Viimased 24 tundi on olnud väga traumeerivad.»

Noor räppar jätkas: «Lähedased pommitasid mind terve eilse päeva lõputute südantlõhestavate ja pisaraid tekitavate telefonikõnedega. Üritasin seda segadust lahendada.»

Lil Tay sõnul häkiti tema kontosse ja seda kasutati valeinfo levitamiseks. «Mu Instagramile sai ligi kolmas isik. [...] Isegi mu nimi on vale. Minu ametlik nimi on Tay Tian, mitte Claire Hope.»

Lõpetuseks tänas Tay Metat, kes aitas tal konto tagasi saada. Tänaseks on vale surmateade kustutatud.