USA lauljatar katkestas ootamatult tuuri: meie peret on tabanud kohutav tragöödia

Katharine McPhee ja abikaasa David Foster (73) avaldasid, et nende perekonda on tabanud kohutav tragöödia, vahendab Page Six. Juhtunu tõttu katkestas McPhee oma Aasia tuuri, mille raames pidi lauljatar üles astuma veel Jakartas ja Indoneesias.

«Kallid Jakarta fännid, teatan raske südamega oma Aasia tuuri kahe viimase kontserdi tühistamisest. Davidi ja minu on peres juhtunud kohutav tragöödia ning vähemalt üks meist peab kiirelt koju pere juurde minema,» avaldas McPhee ühismeedias.

Lauljatar tuuritas koos abikaasa Fosteriga, kes on võitnud 16 Grammyt. «Palun teadke, et mul on väga kahju ja loodan, et saan ühel päeval naasta ja teile esineda,» lõpetas McPhee oma postituse.

Praegu on ebaselge, mis täpselt juhtus, kuid staarid ja fännid hakkasid postituse alla jätma kaastundeavaldusi. Ka Fosteri eksabikaasa jättis südamliku postituse: «Saadan sulle ja Davidile armastust ning loodan, et kõik on hästi.»

Varsti pärast seda sulges McPhee oma postituse kommentaariumi.

Foster jääb aga Jakartasse ning jätkab oma «David Foster and Friends» tuuriga. Temaga liituvad Michael Bolton, Loren Allred, Peabo Bryson ja Raisa. Teisisõnu reisib koju tagasi McPhee.

Hetkel ei ole McPhee ega Foster olukorda rohkem kommenteerinud.

Talendisaates tuntuks saanud McPhee ja temast 34 aastat vanem Foster abiellusid 2019. aastal. Paaril on üheaastane poeg. Hiljuti avaldas McPhee, et tal ei oleks suurema pere vastu mitte midagi.

Fosteril on eelmistest suhetest viis täiskasvanud tütart, kellest kõik on vanemad kui McPhee. Fosteri tütred on vastavalt 59-, 49-, 41-, 40- ja 36-aastased.

McPhee pole pärast superstaarisaates teenitud tuntust maailmakuulsaks saanud, kuid paljudel tema vanematel lugudel on Youtube'is miljoneid vaatamisi.