Pereliikme haualt varastatud latern ajas viljandlase nutma: niigi raske on selle kaotusega elada

«Kahjuks tuleb meil tähistada oma venna-poja-onu-sõbra-tuttava sünniaastapäeva just küünalt süüdates ning tema eluaastaid meenutades... Ja siis leidub maailmas inimene, kes arvab, et ta võib lihtsalt tulla ja selle kingituse [laterna] endaga kaasa viia? Ma tõesti südamest loodan, et see sulle rõõmu valmistas ning sa suudad edasi elada teadmisega, et inimesed, kellel on niigi raske selle kaotusega elada, peavad täna lisaks kurvastama sinu koleda teo pärast,» märkis postitaja pisarsilmil emotikoniga ja lisas, et kui see postitus peaks inglite abiga laterna kaasa võtnud inimeseni jõudma, siis on tal võimalus viia see tagasi sinna, kuhu see kuulub.