ELU25 ⟩ Peep Veedla esitleb Juku-Kalle Raidile homme algavat Viru folki. VAATA KA VIDEOT!

Peep Veedla: Festivali pealaval annavad reedel alustuseks Untsakad seekord legendaarse iiri bändi The Dubliners tribuutkontserdi, millele järgneb juba šoti “wellermani” Nathan Evansi kauaoodatud etteaste. Vaevalt on kedagi, kes ei oskaks kaasa hõisata “Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum …”.