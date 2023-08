VIDEO ⟩ Kuula, kuidas kõlab maailmakuulus lugu Silvia Ilvese pereansambli esituses

Ilves räägib Elu24-le, et oma pereansambliga tegelemine on tema jaoks suur rõõm. «Ma nii väga naudin seda,» ütleb ta, lisades, et poiste õpetamine nõuab temalt täielikku kohalolu. «Me alustasime kolm päeva tagasi Frank Sinatra loo «New York, New York» õppimisega, sest olen varem olnud muude üritustega hõivatud. Lastele muusika õpetamiseks vajan täielikku pühendumist,» avaldab nelja poja ema.