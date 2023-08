Megan Fox on otsustanud proovida kätt kirjutajana ning naine annab teada, et sel sügisel on oodata luuleraamatut, milles ta räägib meeste mürgisusest. «Need luuletused on kirjutatud, püüdes välja lõigata haigust, mis oli minu vaikimise tõttu juurdunud,» kommenteerib Fox.