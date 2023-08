«Ei ole sõnu, et väljendada meie talumatut ja kirjeldamatut valu. Selline tagajärg on täiesti ootamatu ja oleme kõik šokis,» kirjutati Lil Tay ametlikule Instagrami kontole, mida jälgib üle kolme miljoni fänni, kolmapäeval, 9. augustil. Postituses avaldatakse, et Lil Tay, kes oli viimati ühismeedias aktiivne 2018. aastal, ja tema vend Jason on surnud.