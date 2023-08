Näitleja Ülle Kaljuste kohtus Ita Everiga päev enne lahkumist: ütles, et kui peaksin matustel nutma, tõuseb ta kirstus istukile

Eesti Draamateatri näitleja Ülle Kaljuste tunnistab «Ringvaates», et nägi Ita Everit päev enne tema lahkumist. «See (näitlejanna lahkumine – toim) oli kindlasti õhus. See oli juba kaua aega õhus olnud, kuid ma võin südamest öelda, et ta kuskilt vaatab meid ja on väga rõõmus selle üle, kus ta praegu on,» tunnistab Kaljuste.

Kaljuste näitab saates ka mälestusväärset eset, mis Ever talle kinkis. «See on Liina Reimani sõrmus Aino Talvile,» märgib näitlejanna. Tegemist on mälestussõrmusega, rändauhind, mis antakse Eesti teatri väljapaistvale draamanäitlejannale.

«Ta lollitas mind selle sõrmusega oma 10 aastat. Ita ikka rääkis, et talle üldse ei meeldi sellised auastmed ja kuna see sõrmus oli talt veel ära ka varastatud, siis ta rääkis, et talle ei meeldi see üldse,» meenutab Kaljuste, et Ever pidas temaga pikalt nõu, kellele see edasi kinkida.

«Mõtlesin, et äkki 80. sünnipäeva puhul kingib ta selle mulle, aga siis läks jälle aastake mööda. Ja lõpuks jõudis see minuni Ita 88. või 89. sünnipäeval,» räägib Kaljuste, kes oli selleks ajaks juba ammu loobunud unistusest sõrmus endale saada.

Liina Reimandi mälestussõrmus Foto: Kuvatõmmis saatest