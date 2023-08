MART RAUDSAAR ⟩ Õpetaja – ohustatud, kuid mitte kaitsealune liik

Niisiis, on kujunenud kahetsusväärne olukord, kus õpetaja on taandatud peaaegu õigusteta holopiks, kes saab vähe palka, kellel on ropult palju tööd ning kes peab suutma saavutada erivajadustega laste või muust rahvusest laste osas tulemusi, milleks tal õigupoolest ettevalmistus puudub.

Nii ei ole midagi imestada, et uusi õpetajaid koolides napib. Jah, meil on koole, kus on asjad veel hästi. Kuid meil on üha rohkem koole, kus asjad ei ole enam hästi. Ja sellest on kujunemas Eesti üks suuremaid lähiaja probleeme. Sest – nagu ütleb Kambja kirikaias olev monument Eesti koolile – “kõik algab koolist”.

Oleks viimane aeg vähemalt “kaasava hariduse” eksperiment lõpetada. Võib-olla peame peeglisse vaatama ning ütlema, et me ei olegi suutelised kõiki Eestis kasvavaid lapsi ühtviisi maksumaksja raha eest tasuta harima gümnaasiumi lõpuni välja. Praegu läheb ühendatud anumates kõigil olukord võrdselt halvemaks ja seda seni, kuni anumaid lahti ei ühendata või kuni ei valata haridussüsteemi juurde otsustavalt lisaraha. Mõningases eelisseisus on pisut aega need eliitkoolid, kes saavad noppida parimaid õppureid. Kuid ka nemad mitte lõputult, sest meil on teadupärast Eestis ühtluskool, mis tähendab laias laastus sama õppekava ning sarnaseid õpetamise probleeme.