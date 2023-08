Ivo Linna Ita Everist: võime olla väga õnnelikud, et sellise inimesega oleme saanud ühel ajal elada ja hingata

«Ja need põgusadki kohtumised näiteks kusagil raadiomajas, need olid väga soojad. Ta ei jätnud kunagi küsimata «Kas kõik on hästi? Kuidas tervis on? Kuidas läheb? Millega tegeled?» No ma olin nagu kõrvust tõstetud, sest tema minu jaoks oli ja on üks Eesti kultuuriajaloo kõige säravamaid majakaid. Tänu sellistele inimestele Eesti kultuur püsib igavesti. Ja kõik, kes on selliste majakate valgust näinud ja saanud oma nahal tunda, võivad olla õnnelikud – kõik, kes me Itakest oleme laval näinud, kuulnud tema häält, vaadanud tema filme. Me võime olla väga õnnelikud, et me sellise inimesega oleme saanud ühel ajal elada ja hingata.»