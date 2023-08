Alari Kivisaar kommenteerib kaalulangust: toit on lihtsalt nii kalliks läinud

«Kõigepealt siis need küsimused, mis ei saa vastust,» alustab Kivisaare usutlemist Sky Plusi hommikuprogrammi üks saatejuhtidest Maris Järva. «Inimesi ikkagi huvitab see, kuidas sa nii palju alla oled võtnud ja palju sa palka saad.»

«Jah, ma võin vastata küll, et kuidas ma nii palju olen alla võtnud. Toit on lihtsalt nii kalliks läinud, et ei jaksa enam süüa,» naljatleb Kivisaar. «Ja palka ma saan liiga vähe.»