JÄRELEHÜÜDED ⟩ Kolleegid meenutavad lahkunud legendi Ita Everit: ta läbis väga erinevaid Eesti elu etappe, särades näitlemisega igas eluhetkes

Kõik, kes on Ita Everiga kokku puutunud, ütlevad, et tegu oli erilise ja särava isiksusega. «See on selge, ta elas pika ja huvitava elu... Ta oli sellest generatsioonist, mis läbis väga erinevaid Eesti elu etappe,» meenutab Ita Everit dirigent Tõnu Kaljuste. «Ta oli suurepärane ja erakordne näitleja, kes võitis minu südame juba lapsepõlves filmirolliga «Nukitsamehes»,» meenutab Rainer Vakra, kes Everiga kunagi komöödiafilmi raames koostööd tegi.

Endised kolleegid mälestavad Everit ainult hea sõnaga

Näitleja Rita Rätsepp sõnab, et juhtunu on tema jaoks väga ootamatu. «Kuulen seda alles teie käest,» sõnab Rätsepp, lisades, et hetkel viibib ta keset metsa. «Ma ei pea ennast tema lähedaskes, kuid siiski oli ta minu endine kolleeg.»

Rätsepa sõnutsi tuli see küll ehmatusena, kuid Everi puhul oli seda ette arvata. «Arvestades tema vanust ja tervislikku seisundit,» selgitas näitleja. «Olen natuke sõnatu ja ei oska mitte midagi öelda...»

«Minul ei ole kahjuks temaga isiklikku lavalist kokkupuudet temaga olnud,» sõnab näitleja Alo Kurvits, et sellise võrratu lavapartneriga oleks olnud ülim au lava jagada. «Ita oli kogu mu lapsepõlv, noorusaeg, kasvamine, areng.»

Kurvits sõnab, et tema mälestused Itaga piirduvad telelavastuste ja filmide näol. «Siiski üks mälestust temast silmast silma on. «Tänaseni kahetsen, et ma ei palunud teda endaga pildile,» märgib Kurvits. «Igavene kummardus talle selle olemise eest mu südames...»

Näitleja nendib, et kuigi Ita elas pika ja väärika elu, oleks pidanud Everi elu olema igavene, et ka järeltulevatel põlvedel oleks väärikuse, inimlikkuse ja andekuse eeskuju olemas.

Dirigent Tõnu Kaljustel oli Ita Everiga lähedane side: ta oli ema klassiõde ja mulle tädi Ita...