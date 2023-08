Menuseriaali «ENSV» stsenarist Gert Kiiler: tundub uskumatu, et järsku enam ei ole Ita Everit

«Minuvanuste jaoks on Ita Ever sünnist saati olemas olnud. Alates nendest rollidest, mida sai väikese lapsena vaadatud kuni siiamaani välja. Ühtpidi on ju loogiline, et kõrges eas inimesed surevad, aga teistpidi tundub see ikka nii uskumatu, et järsku enam ei ole Ita Everit,» räägib Kiiler Elu24-le. «Arvan, et ta on kõigile minuvanustele kustumatu jälje jätnud. Nii oma rollide kui ka lihtsalt olemasoluga,» lisab ta.