JÄRELEHÜÜE ⟩ Dirigent Tõnu Kaljustel oli Ita Everiga lähedane side: ta oli ema klassiõde ja mulle tädi Ita...

«Pean ennast veidi koguma,» märgib dirigent Tõnu Kaljuste telefonikõne alguses, et armastatud näitleja Ita Everi surm lõi tal jalad alt. «Ma ei suuda puusalt tulistada, kuid minu jaoks on ta olnud kui tädi Ita...»

Kaljuste sõnab, et suhtlus Everiga oli väga privaatne, kuna Eesti rahva jaoks oli ta suur näitleja. «Ta oli ka minu ema klassiõde. Ita oli sealt klassist viimane , kes lahkus,» märgib dirigent, lisades, et Ever elas klassikaaslastest kõige kauem.

Kaljuste märgib, et Ever andis meie ühiselu kultuurile sära. «See on selge, ta elas pika ja huvitava elu... Ta oli sellest generatsioonist, mis läbis väga erinevaid Eesti elu etappe,» toob Kaljuste välja, et Ever säras näitlemisega igas eluhetkes. «Mulle jääb temast soe ja särav mälestus.»