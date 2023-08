MÄLESTUSHÜÜDED ⟩ «Hüvasti, võimas ja nii inimlik naine!» Ita Everit meenutavad mitmed tuntud inimesed

Kirsti Valdstein-Timmer

«Hüvasti, andekas, mitmekülgne, suursugune, võimas ja nii inimlik NAINE! Suur kummardus ja tänu kõikide nende emotsioonide eest! Sõnu ei ole… Mälestused ja tänutunne on… Ilusat lendu, Ita Ever,» meenutab ajakirjanik Itat.

Urmas Paet

«ITA EVER on lahkunud. Oluline osa Eesti kultuuriloost on saanud minevikuks. Mul on väga, väga kahju. Puhka rahus, Ita Ever. Sügav kaastunne lähedastele,» kirjutas sotsiaalmeedias Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet.

Heidy Purga

«Meie seast on 92-aastasena lahkunud üks armastatumaid näitejaid ning Eesti teatri grand old lady Ita Ever. Tema aegumatud rollid jäävad meie kõigi südametesse igaveseks. Kaastunne kõikidele lähedastele,» meenutab poliitik Heidy Purga.

Eesti Draamateater

«Täna hommikul lahkus näitlejanna Ita Ever. Ta sündis 1931. aastal, lõpetas 1953. aastal Moskva Riikliku Teatriinstituudi (GITIS) Eesti stuudio ja asus tööle Eesti Draamateatris, mis jäi tema koduteatriks kogu eluks. 70 aasta jooksul lõi ta siin üle 150 rolli,» meenutab Itat teatripere.

Dimitri Demjanov

«Ita Everi juubel – puukarbis on juubilari sünniaastat tähistav KOPKE Colheita Portvein. Hiljem selgus, et juubilar eelistab kangemat, nagu ta ise on olnud – viskit. R.I.P, üks ja ainus Ita Ever!» meenutab Itat Gloria restorani peakokk Demjanov.

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum