«Olen viis esinemispakkumist ära öelnud!» NOËPi staadionikontserdi uus kuupäev tekitab pahameelt

«Meist olenematutel põhjustel peame kontserdi edasi lükkama 2. septembrile,» sõnab Andres Kõpper ehk NOËP, lisades, «jalgpalliliit sai hiljuti teada, et nad on kohustatud A. Le Coq Arenal võõrustama UEFA jalgpallimatši ja seda kõike ainult mõni päev enne meie staadionikontserti, mis tähendab, et meile lubatud ettevalmistusaeg on lühem.»

Kõpper sõnab, et lühema ettevalmistusajaga ei saaks nad tiimiga teha nii võimsat lava ega produktsiooni, kui plaanitud oli. «See on viimane asi, mida me teha tahaks, sest kõik on juba sellega arvestanud, kuid paraku on see ainus võimalus ja kuupäev...»