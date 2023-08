SINA KA? ⟩ Need kolm sodiaagimärki liiguvad pärast suhte lõppemist kõige kiiremini edasi

Mõned inimesed on suhte lõppedes valmis edasi liikuma kiiremini, kui teised. Nad ei ole sentimentaalsed ega hoia oma fookust minevikus. Nad armastavad elu ja uusi võimalusi ning on alati avatud sellele, mis tuleb järgmiseks. Teised võivad pidada nende tundeid ehk pealiskaudseks, kuid nad on lihtsalt elu voolus ja valmis vapralt tulevikku vaatama.