Ahja kortermaja elanik hoovis toimunud vargusest: kellel võiks sellist asja vaja minna?

Ahja alevikus asuva kortermaja elanikud avastasid ehitusmaterjali varguse juhuslikult. «Meie kortermajale mõeldud fassaadilaudis oli katte all. Torm lõi osa kattest minema ja siis saime aru, et midagi on kadunud,» räägib Rain Elu24-le. «Keskele oli jäetud väike hunnik, kahelt poolt oli ära võetud. Teine hunnik kõrval oli alles,» lisab ta.

Enamik fassaadist on kortermajal juba uuendatud, teha on veel vaid üks külg. «Majal on esimene külg veel tegemata, ülejäänud küljed on tehtud,» ütleb Rain, kes ei oska täpselt öelda, millal materjal kaduma läks. «Vaatasime kaamerasalvestiselt paari viimase öö salvestusi ega näinud sealt midagi. Tuleb vaadata ka varasemaid,» leiab mees. «Kellel võiks sellist asja vaja minna?» imestab ta.

«Kuna see kogus oli liiga suur, et seljas ära vedada, oli selleks vaja kas järelhaagist või midagi taolist. Ehk keegi märkas miskit kahtlast ja oskab aidata?» palub Rain abi ning jagab oma telefoninumbrit, juhuks kui kellelgi on kaduma läinud materjali kohta infot. Raini telefoninumber on 56 344 012.

Kaduma läinud materjal kuulub korteriühistule. Majaelanikud on teinud avalduse ka politseile.

«Natuke kummaline küll. Põhimõtteliselt omastati see materjal, mida alguses oli umbes 3–4 korda rohkem, ühe korteri elutoa akna alt ja sel öösel oli ju torm ka. Julged poisid olid. Aga praegu tegeleme kõigi lähedal asuvate kaameratega ja kindlasti leiame mingi lahenduse,» räägib Rain, kes usub, et varem või hiljem tuleb tõde päevavalgele. «Meil on siin väike koht ja see on ainult aja küsimus.»

Allesjäänud fassaadilaudis Foto: Erakogu

Kas varguste arv suureneb?

Kui sage on ehitusmaterjalide vargus hoovidest? PPA pressiesindaja Martin Raid ütleb, et ehitusmaterjalide varguste statistika kohta pole täpsemat infot. Ehitusmaterjal on lai mõiste ja PPA ei kogu üldist ehitusmaterjalide varguste statistikat. Seda saab vajadusel välja võtta konkreetsete materjalide kaupa.