Austraallanna jäi töökohast ilma, sest ettevõte kontrollis tema jõudlust kodukontoris

Hiljem tehtud kirjalikus avalduses jäi Cheikho endale kindlaks ja ütles, et ta ei mäleta ega mõista, kuidas ja miks oli tema jõudlus nii madal. «Olen vaadanud üle e-kirjad ja sõnumid, et näha, kas see selgitab asja,» vastas Cheikho.

«Olen läbi elanud palju isiklikke asju, mis on minu vaimsele tervisele halvasti mõjunud ja kardan, et see on mõjutanud ka minu tööd ja jõudlust,» pakkus ta ise ja lisas, et alustas tööpäevi alati õigel ajal, kuid tal oli vigastuse tõttu paar asja, mida ta tegema pidi.

Ta väitis, et saatis juhtidele sõnumid, kui tal oli vaja arsti juurde minna ja ta tegi kaotatud aja tasa. Ühesõnaga tulid jälgimisel kogutud andmed naisele üllatusena ja ta kahtles nende täpsuses.

Töövaidluskomisjon leidis, et Cheikho ei teinud talle määratud ajal tööd. Samuti ei osanud ta põhjendada andmeid, mida tööandja tema jälgimisel kogus. Cheikho väitis komisjonile, et ta kasutas osa tööasjade tegemiseks telefoni, kuid tööandja tõestas, et naine vajas töökohustuste täitmiseks arvutit.

«Töötaja vallandati mõjuval põhjusel,» leidis töövaidluskomisjoni juht Thomas Roberts, «ma ei kahtle selles, et töötaja põikles töökohustustest kõrvale.»