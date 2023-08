GALERII ⟩ Kes kellega kohale tuli? Triin Lellep pidas luksusjahil maha uhke plaadiesitluspeo

Enne esitlust sõnas Lellep, et kapten ennustab maatuult, mis ei too kaasa laineid, kuid kui vihma peaks sadama, siis laeval on katusealust ruumi küllaga. Neil poleks morjendanud ka laustorm, sest siis oleks pidutsetud sadamast lahkumata.

Õnneks hoidis ilmataat taeva üsna selgena ning kõik kohalolijad said Lellepi uue muusika taustal mõnusalt päikeseloojangut nautida. «Mul on väga hea meel, et nii palju inimesi tulid mind toetama ja plaati tähistama! Ja kuigi ma väga kartsin tormi, siis meil päike paistis ja merel polnud laineid ollagi. See oli maagia!»

Tegu on Lellepi autoriloominga, mille on produtseerinud Allan Kasuk ja millele erilist kõla andis hang trumm Siim Koppel esituses. «Tegu on müstilise, filmiliku, kauni muusikaga, mis on kohati ka hüpnotiseeriv ja meditatiivne,» iseloomustab Lellep oma uhiuut albumit.

Plaadiesitlusele oli tulnud ka näitleja Inga Lunge, tšellist Silvia Ilves, poliitik Hendrik Terras, miss ja näitleja Eha Urbsalu koos abikaasa Davidiga, raadiohääl Allan Roosileht, laulja ja ETV ilmateadvustaja Siret Tuula, fitness-sportlane Endla Vaher ja paljud teised.