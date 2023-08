FOTOD ⟩ «Proovisime jääda rahulikuks, aga ikkagi väike ärevus tuli sisse.» Millertite pulma päästis näitlejast sõber

«Abikaasa on väga hea olla. Lõpuks oleme perekonnas kõik sama nimega,» tunnistab 5. augustil oma pikaaegse kallima Triin Saarega leivad ühte kappi pannud Mairold Millert. «Kui hakkasime pulmi planeerima, panime kohe paika, et pidu võiks aset leida juuli lõpus või augusti alguses. 5. august tundus ilus kuupäev ja on ühtlasi ka Triinu vanavanemate pulma-aastapäev!»