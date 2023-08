«Ma küsin teilt – kuhu jäi lubatud torm?» Eestlased on nördinud, et neile raju ilma ei jätkunud

Eesti kuulsaima sünoptiku Kairo Kiitsaku Facebooki leht on üldiselt täitunud entusiastlike ilmafännidega, kuid need, kes eile raju tormi ootasid ja seda ei saanud, väljendavad ka oma pettumust. «Pool Eestit kattis oma autod madratsitega. Ja nüüd vaikus. Ma juba tajusin, et see asi puhuti liiga suureks.» Kiitsak ütleb, et parem on karta, kui kahetseda.