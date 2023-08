FOTO ⟩ Raadiokuulaja tegi Kethi Uibomäele ainulaadse kingituse

MyHitsi saatejuht Andry Padar rääkis, et Maibach võttis raadiojaamaga ühendust juba mõni aeg tagasi. «Ta pakkus välja, et heegeldab kõikidele saatejuhtidele suvised riided. Võtsime mõõdud ja nüüd, kaks kuud hiljem saime endale selga uhked rõivad,» räägib Padar.

Linde-Mari on tõeline heegeldamise meister, kes on loonud hulganisti kaunist käsitööd. Naine tunnistas, et tema huvi näputöö vastu algas juba varases lapseeas. Heegeldamistuhina päris ta oma vanaemalt ning ta hakkas juba algklassides sõpradele salle valmistama. Nüüd on naine katsetanud erinevaid materjale ja on heegeldamiseks kasutanud isegi oma juukseid.