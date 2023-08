Elina Nechayeva meenutab ootamatut telefonikõnet: mõtlesin, et mingi pervo helistab, aga...

Ooperilaulja tõdeb, et kevadel Kanal 2 eetris olnud «Tähtede täht», kus sai erinevaid muusikastiile proovida, on tema muusikat samuti mõjutanud. «Eks ma olen üleüldse niigi nii-öelda klassikalise muusika maastikul rebel ja reeglite rikkuja. Et kuidas klassikaline muusik teeb muid stiile, see on lubamatu,» naerab Elina. «Aga mulle tundub, et selline mõtteviis on minevik, peaasi, et tehakse kvaliteetselt ja ägedalt. Ja mis idee see saade mulle andis: teen sümfooniaorkestriga uuele plaadile ägedaid seadeid just tuntud pop- ja rokklugudest.»