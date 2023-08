Veenus liigub läbi ühenduse Musta Kuu Lilithiga ning kvadraadi Uraaniga – need seisud raputavad ja seda eriti just suhete valdkonnas. Ühelt poolt tulevad siin välja sügavad soovid, mis on jäänud täitmata või ära tõrjutud. Teiselt poolt tekib järsku vajadus vanadest sidemest lahti murda.

See võib väljenduda ka lihtsalt rahulolematuse ja rahutusena, mil tundub, et asjad ei ole hästi – midagi on puudu, midagi on valesti ja tegelikult tahaks midagi hoopis teistsugust.