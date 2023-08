TELEAPS ⟩ Ilmateadustaja Siret Tuula viskas tehnilise rikke üle nalja: ...ja kui nad veel surnud ei ole

«Homme soojalt riidesse,» viskas «Aktuaalse kaamera» ilmateadustaja Siret Tuula ühismeedias nalja. Fotol, mida Tuula jagas, on näha kaader esmaspäeva õhtul eetris olnud uudistesaatest, kus ilmakaart lubab olematut tuult ja 0-kraadist temperatuuri.

«...ja kui nad veel surnud ei ole, tuvastavad nad siiamaani seda tehnilist riket, mis talve esile kutsus,» vihjas ilmateadustaja, et teleapsaka tekkimise põhjus pole teada.

Ilmateate lugemisel Tuula justkui ei pannudki tehnilist riket tähele. «Eetris ma ei teinud sellest tõesti suurt numbrit. Juba harjunud, et kõike võib ette tulla, tuleb rahulikuks jääda ja oma tööd edasi teha,» selgitas Tuula.

Ekraanil nähtu üle visati nalja ka Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt». «AK ilmateade on hirmutav,» kirjutas postituse autor. Kommentaarides visati nalja, et temperatuurina mõeldud nullid on hoopis raheterad. «Tohtud raheterad kõikjal,» naljatles keegi.