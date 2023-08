SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp tuleb sügavalt maagiline ja transformatiivne

Soovitused nädalaks

Luba endal sukelduda oma hinge igatsuste sügavusse - tunne ära, mis see on, mida soovid kõige enam järgmiseks kogeda ja luua.

Kui saaksid vabastada ja tühistada kõige keerukamad programmid, mida endaga kaasas oled kandnud, siis mis need on? Ole valmis, et need võivadki muutuda.

Püüa võtta iseennast vastu kõige suuremas armastuses ja hoituses ning ära heitu sellest, mida sul praegu ei ole. Kõik on muutumises.

Ainulaadne võimalus Naistel, kes tunnevad oma Veenuse teekonna vastu sügavamat huvi ning soovivad kogeda midagi erilist, on võimalus osaleda nädalalõpul retriidil, milles Püha Transformatiivse Tantratantsu praktika (Virge Kuivjõgi juhendusel) on ühendatud uue Veenuse tsükli (Veenuse teekondi avab Margit Korbe) sünni ja loomisega. Maagilise retriidi käigus toimub oma naiselikkuse avamine, aga ka Veenuse tsükli pühitsemine ja teadlikult sellega koosloomesse astumine, mis paneb meie elus uued õied avanema järgmise aasta ja kaheksa kuu jooksul. Lisaks aitab retriit läbi alanud Veenuse retograadi oma sügavam naiselik kese leida ja sellele toetuda. Tutvu lähemalt siin: Püha Veenuse Tants.

Nädalakaart: Kuu

Tarokaart Kuu Foto: Shutterstock

Kui täiskuu pimedat ööd valgustab, võib meile tunduda, et ühtäkki näeme me selgelt - varem pime aed on täis hõbedast valgust ja metsarajake tundub olevat ühtäkki nii selgepiiriline. Kuid kui ilma mõtlemata pea ees tormata, võib peagi selguda, et paljuski on see valgus eksitav ja varjud tahavad meid teelt viia.

Seda tulebki Kuu kaart praegu meelde tuletama: kui sel nädalal kerkivad su seest üles arusaamised või uskumused enda ja maailma kohta, siis kaalu neid põhjalikult, enne kui need tõeks tunnistad.

Paljud võivad olla hoopis illusioonid või sinusse väljast poolt istutatud uskumused, mis on kaugel tõest ja mis sind tegelikult ei teeni. Mõtle hoolikalt, mis on tõde, mis on illusioon, ja pööra negatiivsed uskumused enda kohta positiivseteks.