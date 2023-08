Synne Valtri proovis näitlejaametit: usun, et ümbruses elavatele inimestele võis vaatepilt üpris koomiline olla

Nüüd on naine sihiks võtnud enda isikliku Synne Valtri nimelise kosmeetikasarja turule toomise. «Esimesed kokkulepped on saavutatud ja tänaseks on tootjate poolt ka kaup välja saadetud,» räägib ta põnevusega ja lisab, et kuigi kosmeetikasarja käima lükkamine on omajagu aega ja võhma võtnud, loodab ta, et see kõik on seda väärt.