RETROVIDEO ⟩ «Kibe, kibe!» Rauno Märks tähistas abikaasaga 24. pulma-aastapäeva

«Minu vundament, tugisammas, täpp i-l ja kirss tordil! 24/7 nõuandeliin Evelin! Suur aitäh sulle nende koduste ülikiirete hommikute korraldamiste eest, et ma jalg üle põlve saaks raadios kohvi juua ja inimesi lõbusa jutuga tööle saata,» tänas juuni alguses aasta raadiohääle tiitliga pärjatud Rauno Märks ühismeedias oma abikaasat.

«Kena, kui mees oskab väärtustada ja julgeb seda ka välja öelda,» märgiti kommentaarides. «Üks imeline perekond, keda eeskujuks tuua. Seda armastust ja austust, mis seal perekonnas valitseb, on juba kaugele näha,» lisas teinegi.

Rohkelt retrojäädvustusi

Ent toredaid retrojäädvustusi enda ja Evelini suhtest on raadiohääl Instagramis ka varem jaganud.

«Elagu Valdo Jahilo! Meie pulmaisal on täna suur juubelisünnipäev! Sitkust ja jõudu soovib perekond Märks,» hõiskas Retro FMi hommikuprogrammi saatejuht mullu 27. jaanuaril ühismeedias Valdo Jahilo 50. sünnipäeval.

Pilt on tehtud 1999. aasta suvel Tartus Toomemäel, kus Märks oma kaasa Eveliniga abiellus. Kommentaaridest selgus, et Märkside pulm on olnud Jahilo ainuke pulmajuhtimine.