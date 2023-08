FOTO ⟩ Seeneline leidis metsast küsimusi tekitava vaatepildi

Facebooki seenehuviliste gruppi on postitatud foto, mis tekitab erinevat vastukaja. «Metsa all võib ka sellist pilti näha,» ütleb postituse autor pidades vaatepilti murettekitavaks.

Paljud teised aga leiavad, et metsa alla laiali jäetud seentes pole midagi taunimisväärset. Vastupidi, nii tulekski toimida. Mitmed pakuvad, et inimene puhastas seened metsas kohe ära ja viis koju kaasa ainult söögikõlbuliku osa. «Eks puhastas seened metsas ära, mis sellest sodist ikka koju tassida,» ütleb Evelin. Uku leiab, et nii toimida on igati tervitatav. «Seente eoseid kandvad viljakehad koos eoseid kandvate pudinatega jäävad loomulikku keskkonda, kus kõikvõimalikud looduslikud levitajad kannavad eosed laiali, see ongi ju seene viljakeha otsene eesmärk,» ütleb ta.