VALUS KAOTUS ⟩ Sandra Bullocki pikaajaline partner suri kõigest 57-aastasena

Näitlejanna rääkis paar aastat tagasi pulmaplaanidest. «Leidsin oma eluarmastuse. Meil on kaks imelist last, kolm,» viitas Bullock Randalli tütrele, «see on parim asi üldse.» Sandra Bullockil on varasemast kaks last: 13-aastane poeg Louis ja 10-aastane tütar Laila.