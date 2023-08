«LUSTLIK REIS KORFUL» ⟩ Katrin Lust uuest reisisaatest: eelmisel aastal tehtud vead said paranduse

«Meile tundus, et lapsega reisimiseks ei sobi kõik valikud, kus me varem käinud oleme. Päris nii ei ole, et hüppad lennukile ja lendad Mehhikosse või Floridasse,» selgitab Lust. Eelmine aasta oli tema sõnul tore Itaalias ja igal pool mujal autoga seigelda, aga siis oli ka lihtsam, sest tütar Olivia oli väike rinnalaps ja magas suurema osa ajast. «Nüüd on Olivia aga juba jalad alla saanud ja tahab maailma avastada. Maksimum, mis ta paigal püsib, ongi umbes Tallinna-Tartu ots. Selle järgi püüdsime ka sihtkohta valida.»