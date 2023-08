UUS LAINE MUUSIKUID ⟩ Noorte algatatud räpifestival toob augusti lõpus kuulajateni uued andekad artistid

«Selleaastane artistide valik on tõesti väga võimas ja räppmuusikat leidub kohe igale maitsele. Kui noori tulevad festivalile innustama sellised kõigile tuntud artistid nagu Säm, Maian, Pluuto ja Kaw, siis noorte poolt laval ettekantav omalooming ei jää oma tasemelt sugugi alla igapäevaselt raadios mängitavale räppmuusikale,» lubab festivali idee autor ja peakorraldaja Jonathan Habakukk .

Sellele tuginedes saab sellel aastal festival olema väga vinge ja ta ootab kõiki festivalist osa saama. Kuigi tegu on noorte räpifestivaliga, siis tegelikult on festivalile oodatud igas vanuses külastajad.

«Miks mitte külastada festivali kogu perega ja ühendada see näiteks veel mõne tegevusega võimalusterohkes Peipsi-ääres Alutaguse vallas, olgu see siis vaatamisväärustega tutvumine, muuseumide külastamine või hoopis lummavatel matkaradadel ajaveetmine - valikuvariante vaba aja ja puhkuse sisustamiseks on selles piirkonnas palju. Miks mitte enne uue kooliaasta algust neid kasutada,» tõdeb peakorraldaja.