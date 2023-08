Katrin Lust toob oma uue reisisaatega paradiisisaare koju kätte

Korfu on eriline mitmel moel ning sellel on rikas ajalugu ja sügav kultuuriline pärand. Saar on kuulus oma lopsaka looduse ja kaunite rannajoonte poolest. Korfu on ka seesama saar, millest kirjutas raamatu kuulus kirjanik Gerald Durell. Suurbritanniast pärit looduskaitsja ja kirjaniku Durelli raamat «Minu pere ja muud loomad» jutustas Korfu kirevast loomariigist ja lopsakast loodusest.